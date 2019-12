Curtis, miután együtt bulizott Ronaldinhóval: Ritka jó ember, imádom

Meglehetősen hamar leszűrte ezt a rapper.

Mint megírtuk, Ronaldinho Magyarországra látogatott a budapesti teqball-világbajnokság miatt, Hajdú Péter is elkapta a sztárfocistát egy szelfire. Hasonlóképp tett Curtis is, aki bulizott egy kicsit a brazil exfocistával, ezt az Instagram-követőivel is megosztotta.

Feltöltött egy képet, valamint egy videót a platformra, utóbbin az látható, hogy együtt iszogat Ronaldhinhóval. Ezt írta:

Ritka jó ember 👑🙏🏼 Imádom❤️

– fogalmazott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés, Dec 7., 2019, időpont: 6:48 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/curtis4ker