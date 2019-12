Jennifer Lopez mellett kellett Kate McKinnonnak pisilnie, traumatizálta

Egy darabig várta, hátha elmegy a világsztár, de nem volt akkora szerencséje.

Kate McKinnon új, Botrány című filmjét promózta Jimmy Fallon műsorának legutóbbi adásában, de leginkább a Saturday Night Live-ból ismert, így szóba került az is. McKinnon elmesélte, hogy amikor legutóbb Jennifer Lopez volt a vendég, elég kínos helyzetbe került. Az adás előtt a stáb mindig együtt vacsorázik a celeb vendéggel, aki a műsort vezeti azon a héten, a komikusnak pedig sikerült pont akkor WC-re mennie, amikor Lopez sminket igazított. Mondta, hogy először reménykedett benne, hogy mindjárt elmegy, addig szorongatta a pisilést, aztán kétségbeesetten írt egy kollégájának, hogy jöjjön már be ő is, ne legyen annyira ciki, de az közölte vele, hogy magára maradt. Végül aztán feladta, de olyan hangosra sikerült, hogy azóta is valóságos traumaként tekint vissza az esetre.

Kiemelt kép: YouTube