Pumped Gabo lengyel valóságshow-ját itthon is adni fogják

Jövőre sem maradtok Pumped nélkül.

Anno mi is beszámoltunk arról, hogy Pumped Gabo jelentkezett a lengyel Jersey Shore-ba, ami ott Varsó Shore néven fut. Pár jelenetet is kitettek már a YouTube-ra, amiben a magyar celeb látható, de most a Sorozatjunkie blogja vette észre, hogy nemcsak Lengyelországban vetítik majd a realityt, hanem nálunk is.

Mint ahogy áll a műsor leírásában:

A lengyel csapat beköltözik a házba, majd magyar szótárakat talál a konyhában, de akkor még fogalmuk sincs, hogy Pumped Gabo érkezik hozzájuk. A lányok megbolondultak, ahogy meglátták. Akad pár nyelvi akadály, de szerencsére Spiker jól beszél angolul, ezért tud fordítani.

Amúgy december 31-től látható majd az RTL Spike-on.



Hogy felcsigázzuk a kedélyeket, itt egy új videó, ahol Pumped az angol tudását csillogtatja, miközben megpróbál felszedni valakit:

Kiemelt kép: YouTube.com/MTVPolska