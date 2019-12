Kiss Péter Balázs újra sorozatszerepben látható

A Barátok Köztben hat évig alakította Petit, mielőtt kiszállt, de most újra egy sorozattal forgatott. Kiss Péter Balázst utoljára februárban láthatták a nézők képernyőn, hétfő este pedig felbukkant a 200 első randiban.

Igaz, a Viasat3 sorozatával nem köteleződött el, hiszen csak néhány epizódban látható majd, de a színész élvezte a visszatérést.

– mondta a Blikknek Kiss Péter Balázs, aki egy teniszező fiút játszik, akinek az apja mindenbe beleszól.

Izgalmas íve van, a története végére ugyanis nagy változáson megy át, fejlődik a személyisége, megtanul kiállni magáért az apjával szemben. Kolovratnik Krisztiánnal most dolgoztunk együtt először, de szuper volt. A castingon meg is jegyezték, mennyire hasonlítunk egymásra, főleg az arcszerkezetünk, és ezért teljesen hihető lett, hogy az apám. Örülök, hogy együtt dolgozhattunk, mert bírom őt és a munkáját is. Gáspár Katát ismertem korábbról, de most játszottam vele együtt először. Sok újdonságot tartogatott ez a forgatás.