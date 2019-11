Kim Kardashiannak Jennifer Lopez volt a mentora évekig

Együtt szoktak karaokézni és Kim állítólag jól énekel.

Te tudtad, hogy Kim Kardashian és Jennifer Lopez legjobb barátnők, ráadásul már több, mint egy évtizede? Erről J.Lo férje, Alex Rodriguez mesélt a People magazinnak, elmondva azt is, hogy időnként együtt nyaralnak, szoktak karaokézni is, és Kim Kardashian szerinte nagyon jól énekel, még ha sokan nem is gondolnák róla. J.Lo amolyan mentor volt az évek során Kimnek.

Nagyon régóta ismerjük egymást. De Kim és Jennifer nagyon közel állnak egymáshoz, Jennifer amolyan mentora volt neki az évek során. Most nagyjából oda-vissza megy ez. Egymást mentorálják, és gyönyörű barátság az övék, ami már lassan másfél évtizede tart, és mindig jó Kim családjával közös programokra menni.

Bárcsak lehetnénk légy a falon, amikor Kanye West és A-Rod egy kerti sütésnél beszélget, amíg feleségeik elvannak együtt.

