Elvesztette lánya hörcsögét az apa. Ki akadt ki ettől jobban? Apa vagy lánya?

Steph Veerman múlt vasárnap a munkahelye mosdójába rohant, hogy fel tudja venni apja sürgős hívását. A 19 éves lány azt gondolta, valaki meghalhatott a családjukban.

– emlékezett vissza Veerman a BuzzFeednek, de aztán az apa, Daniel csak eljutott odáig, hogy mi baj történt:

nem találja Chestert, a lány hörcsögét.

Az állat és az apa között akkor alakult ki igen szoros kapcsolat, mikor a lány visszament az egyetemre Bostonba, és a hörcsögöt otthon hagyta az apjánál.

Steph Veerman szülei elváltak, Daniel „konzervatív, katolikus, ügyvéd, és általában szigorú, de ha állatok vagy csecsemők kerülnek a közelébe, akkor meglágyul”. Így nem is olyan meglepő, hogy – ha nem is egyből, de – barátságot kötött Chesterrel, aki meg nem az az izgő-mozgó típus.

Vasárnap aztán az apa belerakta abba a labdába, amibe lánya is belerakta időnként, hogy mozogjon, míg kitakarítja a ketrecét, de az állat egyszer csak eltűnt. Chester valahogy kiszabadította magát. Steph ereiben a hír hallatán meghűlt a vér, de nyugodt maradt az apja miatt. Aki viszont szívszélütés kerülgetett.

Egy órával később felhívta a lányát, hogy eltűnt az állat, aki mondta, hogy minden rendben, de Daniel tudta, csak őt akarja nyugtatgatni lánya.

„Ez a legrosszabb, ami történhetett. Sosem bocsátom meg magamnak, ha nem jön vissza. Ha ma nem találom meg, akkor holnap nem megyek dolgozni, hogy tovább kereshessem” – írta a hívás után lányának az apa, mire a lánya azt válaszolta:

my dad took over my hamster once i went back to college and ended up getting really attached and today he escaped and this goes to prove how truly pure my father is pic.twitter.com/JmTJl6jFBI

— Steph Veerman (@stephyj725) November 25, 2019