Taron Egerton csak Rachel Weisz-szel csalhatja meg a barátnőjét

Cserébe a barátnője is félreléphet egy hírességgel.

Taron Egerton éppen a talkshow-kat járja, hogy népszerűsítse a Rocketmant újra az Oscar-jelölések szavazása előtt, legutóbb Andy Cohen műsorában is volt, ahol az átlag celebekhez képest őszintébben válaszolt a belemenős kérdésekbe. Például megkérdezték tőle, hogy melyik hírességbe volt szerelmes először, ő pedig gondolkodás nélkül rávágta Rachel Weisz-t. Sőt, azt is elmondta, hogy a barátnőjével megegyeztek, hogy ha úgy alakul, akkor félreléphet vele, cserébe viszont ha úgy alakul, a barátnője is félreléphet Weisz párjával, Daniel Craiggel.

