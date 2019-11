Mérföldkő: Bódi Sylvi 10 év után most először volt két hónapnál többet távol óceánoktól

Bódi Sylvi régóta szörfözik, ezzel tisztában vannak azok, akik követik őt a közösségi oldalain. Most egy hosszabb posztban arról emlékezett meg, mennyire az élete részévé vált a víz és a szörfdeszka, épp ezért nehéz, ha sok időt kell távol töltenie egyiktől.

Legutóbb például két hónapnál többet, ami tíz év alatt most fordult elő a modellel először:

Elmondhatatlanul csodás érzés volt újra kapcsolódni az óceánnal és a hullámokkal… 🌊🏄🏻‍♀️🙏🏼 10 éve szörfözöm és ez idö alatt soha nem volt még olyan, hogy 2 hónapnál tovább távol legyek az óceántól. Most 7 hónap telt el egyetlen hullám nélkül. 😐Végtelenül hálás vagyok, hogy újra szörfözhetek. 🙌🏼💙 7 months no surf. 😳😱 I felt like a fish out of water… No words can’t describe how nice did it feel to connect with the ocean and waves again…! 🌊🏄🏻‍♀️