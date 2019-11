Jaj ne: Freddie-nek is férfikontya lett

Újabb katonát vesztettünk a kíméletlen man bun háborúban.

Kijött Freddie legújabb száma és a hozzá tartozó klip Napló címmel. A dal egy szakítás utáni szomorkodós dal, amiben a férfit otthagyta a nő, Freddie a refrénre meg is villantja legjobb fájdalmas Chad Kroeger-hangját. Viszont ennél sokkal fontosabb, hogy őt is elvesztettük, ugyanis úgynevezett férfikontyot hord a videóban, ami az utóbbi évek egyik legrosszabb férfitrendje. Ha valaki most hallana először róla, akkor jelezzük, hogy sima konty, csak elé rakták a férfi szót azoknak, akik hordani akarják, de tagadják, hogy ők is sírtak az Oroszlánkirályon, pedig senkit nem vernek át.

