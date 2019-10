Mindenkinek kéne egy olyan barátság, mint a Reynolds-Jackman duóé

Évek óta tart a netes „háborúskodás” Ryan Reynolds és Hugh Jackman között. A két színész útjait a DC-moziuniverzum filmjei keresztezték, ők pedig azóta nem tudnak leállni egymás szívatásával. Persze semennyire nem kell komolyan venni a vicceket, mert a való életben nagyon jó barátok. Mutatunk nektek egy idővonalat, érzékeltetve, hogyan jutottunk el addig, hogy Reynolds megengedhesse magának, hogy Jackmant elküldje a fenébe ötvenegyedik születésnapján.

2009: Farkas vs. Deadpool

Mindkét színész a DC-moziuniverzumában tevékenykedik jó ideje: míg Hugh Jackman több mint egy évtizede Farkast testesíti meg, addig Ryan Reynolds pár évvel ezelőtt bújt bele a humoros Deadpool bőrébe. Az alakítások sikerre vitték aktuális filmjeiket, és még egy félresikerült közös jelenetük is van, amit Reynolds nagyon megbánt. Történt ugyanis, hogy a 2009-es X-Men kezdetek: Farkas című filmben együtt játszott a két színész, a felállás ismerős volt a maihoz, de kicsit más: míg Jackman volt Farkas, addig Reynolds a mainál külső jegyekben sokkal másabb Deadpool. Utóbbit sérelmezte Reynolds, merthogy rosszul vitték vászonra a karaktert, az ő elképzeléseit pedig nem vették figyelembe.

Így történt meg, hogy Tim Miller 2016-os filmjében teljesen kukázták Deadpool akkori megjelenését, és inkább igazodtak az eredeti képregényhez, ahol a figurának jelmeze van, és nagyon sokat beszél. Ugyanis ahogy Farkas, úgy Deadpool is képregénykarakter, akiknek számos közös összecsapásuk volt a papíralapú füzetekben. Először 1994-ben, majd ez néhányszor még ismétlődött az évek alatt. Közös filmes jelenetre azonban az említett X-Men-filmig várni kellett, de abban nem volt sok köszönet a rajongók részéről.

Haveri szempontból viszont kitűnően összehozta a Jackman-Reynolds duót, amiért viszont hálás lehet az internet.

2015: elindul egy kis csipkelődés

2015 környékén kezdődhetett a kettejük közötti szurkálódás, akkor forgatta a Deadpool című filmjét Reynolds, és egy videóüzenetet küldött Jackmannek. A vizuálisan nem túl hívogató videóban azt látjuk, hogy Reynolds Deadpool-maszkban Jackmannek adja ki magát, és ausztrál akcentussal arra kéri követőit, szavazzák meg a legszexibb férfinak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hugh Jackman (@thehughjackman) által megosztott bejegyzés, Nov 9., 2015, időpont: 6:09 (PST időzóna szerint)

Erre Jackman tízpontos videóval vágott vissza: maga elé tartott egy Reynolds arcát ábrázoló kartonpapír maszkot, és a következő szöveggel köszöntötte kollégáját, aki akkoriban kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán.

Emlékeztek rám? Én voltam 2010-ben a People szerint a világ legszexibb pasija. Ja, és a 12. legsikeresebb DC-filmben, a Zöld Lámpásban is én szerepeltem. Ki hitte volna, hogy három évvel azután, hogy a kanadai hírességek sétányán csillagot kaptam, most Hollywoodban is megtörténik mindez? Egy ilyen tehetséges srác hogy bukhat meg a főiskolai drámatagozatban? Erre nem tudok válaszolni. De hogy kedvenc színészemet, a nagy ausztrál Hugh Jackmant idézzem, aki amúgy jóval előttem lett a világ legszexibb férfija: »az amerikaiak a világ legkedvesebb lakói«.

@VanCityReynolds asked me to post this 100% real video by him on being honored with a star on Hollywood’s Walk of Fame today. pic.twitter.com/LE4dQXpTuV — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 2016. december 15.

2016: még csak finomkodnak

Ebben az évben egy interjúval jelentkeztek, ahol Jackman Eddie, a sas című filmjét promózták kicsit. Reynolds meghívta kollégáját egy videóinterjúra, amiből inkább csak trollkodás lett, mert elhülyéskedte a kérdéseket.

A sikereidben mekkora szerepe van a veled született tehetségnek, és mekkora annak, hogy az átlagnál jobban nézel ki?

2017: ismét Reynolds kezdeményez

Fogalmunk sincs, mennyire lehetett spontán vagy megtervezett a következő pár beszólás, de Jackman Pekingben promózta saját, Logan – Farkas című filmjét, amiről képet is megosztott. Nem túl nehéz kitalálni, hogy jót tett a film marketingjének Reynolds trollkodása.

Jackman ennyit írt:

Köszönöm ezt a hihetetlen fogadtatást Pekingben!

Ekkor találta meg Reynolds egy kommenttel:

Biztos vagyok benne, hogy ők igazából tüntettek a film ellen.

Pretty sure those are protesters. https://t.co/URNGDCg0cO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2017. március 5.

2018: elindul a lavina

Néminemű fejtágítás szükséges a következőkhöz, ugyanis a Deadpool első epizódjában van egy jelenet, ahol Reynolds – hogy eltakarja eltorzult arcát – felvesz egy Hugh Jackman-maszkot, kikacsintva ezzel kettejük való életbeli humorizálására.

Deadpool Farkas iránti megszállottsága később is visszaköszönt, konkrétan a második filmet ennek jegyében reklámozta Reynolds. Jackman 2018 áprilisában feltöltött egy videót, amiből kiderült, hogy egy barátját szerette volna videóüzenetben felköszönteni annak születésnapja alkalmából. Ám Reynolds nem hagyta ezt, ugyanis Deadpool-jelmezben énekelgetett az ausztrál színész hotelszobájában.

Érdekesség, hogy a Tomorrow-t énekelte, ami az Annie című film betétdala, Reynolds ezt később egy japán tévéműsorban is előadta.

When you’re trying to record a heartfelt birthday message …. but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 2018. április 27.

Májusban ismét Jackman posztolt. Videót töltött fel közösségi oldalaira, ahol elmondta, bár szégyelli, hogy ilyesmit bevall, de tetszett neki az új Deadpool-film:

Ezt egyszer fogom elmondani, aztán nagyon gyorsan törlöm is. A Deadpool 2 zseniális, óriási. Ez a film… basszus, nem hiszem el, hogy kimondtam.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hugh Jackman (@thehughjackman) által megosztott bejegyzés, Máj 11., 2018, időpont: 8:54 (PDT időzóna szerint)

Végül olyan poénnal zárták az évet, ami hatalmasat futott a médián belül. Jackman és Jake Gyllenhaal ugyanis szóltak Reynolds-nak, hogy karácsonyi pulcsis partit tartanak, így készüljön majd. A színész persze megérkezett egy elég ronda sárga-zöld kötött felsőben, ami ráadásul úgy festett, mintha Reynoldsot ajándéknak csomagolták volna. Mindenki más átlagos ruhában jelent meg.

Jackmanék nagyon kedvesen képet is készítettek a pillanatról, mikor Reynolds rájött a trollkodásra. Utóbbi úgy fogalmazott:

Ez a két kibaszott seggfej azt mondta, egy karácsonyi pulcsis parti lesz…

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan Reynolds (@vancityreynolds) által megosztott bejegyzés, Dec 20., 2018, időpont: 6:47 (PST időzóna szerint)

2019: új év, keményebb poénok

Januárban beindult a tízéves kihívás, ahol az emberek igen meglepő módon saját tíz évvel ezelőtti fotóikat hasonlítottak össze maiakkal. Ebből Reynolds úgy vette ki a részét, hogy Jackmanről az alábbit posztolta Deadpool Twitter-oldalán keresztül. Hogy értsük: Jackmant megölik az utolsó X-Men-filmjében, ezért látható egy sírkő a fotó jobb szélén.

Hé, Hugh, elkészítettük a te tízáves kihívásodat.

Hey @RealHughJackman, took care of your “Ten Year Challenge” for you. pic.twitter.com/pQZq1dfvPr — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 2019. január 18.

Februárban közös videóval jött ki a két színész, miszerint befejezték a háborúskodást, és jó szándékuk jeléül mindketten készítettek egy-egy reklámot a másik italcégének – ugyanis Jackman kávét, Reynolds pedig gint forgalmaz. Utóbbi egy megható tévéreklámot készített Jackmannek, ahol kedves szavakkal narrálja fel kollégája áldozatos munkáját a kávéforgalmazást tekintve.

Persze Jackman „meglepődik”, és nem nagyon szeretné, ha az ő ginről készült szpotját megnéznék, mert eléggé leoltja benne kollégáját. Konkrétan azt mondja:

Ryan Reynolds egy igazi, kibaszott seggfej

– fogalmaz, és kiönti a színész ginjét az asztalra.

Elérkeztünk 2019 októberéhez, ugyanis Jackman 12-én ünnepelte az 51. születésnapját. Némi magyarázat kell a lentebbi trollkodáshoz is: az ausztrál színész The Man. The Music. The Show. című éneklős-táncos produkciójával lép fel világszerte, egy alkalommal pedig azt mondta a közönségnek: „Ryan Reynolds soha nem lenne erre képes, mert nem tud énekelni”.

Legutóbbi fellépésén bejátszottak neki egy videóüzenetet Reynolds-tól:

Szia, Hugh! Én csak… én csak szeretnék neked boldog szülinapot kívánni. Azok után is, hogy hallottam, mit mondtál. Foglaljam össze, milyen volt? Fájdalmas. De élvezd a műsort, Hugh Jackman.

Ezt követően elénekelte a Happy Birthday-t, majd úgy zárta le:

Ja, és engem nem képeztek ki éneklésből, te rohadt kis szardarab.

Mivel az ünnepelt vette a lapot, csak annyit mondott az operatőr kamerájába pillantva:

Komolyan, haver? Komolyan? Ez az én műsorom. Nem tudod ellopni semmivel. Mivel a kutya sem szeret téged. Barátként mondom: SENKI.

Kiemelt kép: Instagram.com/hughjackman