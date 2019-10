Schwarzenegger még egy hosszú repülőút után is egyből gyúrni megy

Más bezzeg alszik a fárasztó útra egyet.

Egy hosszú repülőút végén landol a géped, mit csinálsz? Rögtön ledőlsz pihenni? Óriási hiba, legalább is Arnold Schwarzenegger szerint új Instagram-videója alapján. Ő ugyanis annyira gyúr, hogy még ilyenkor is rögtön a konditerembe rohan edzeni, és ezt tanácsolja mindenki másnak is. Az élet tele van kérdésekkel, és ha Schwarzeneggert kérdezed, valószínűleg mindegyikre a gyúrás a válasz.

Kiemelt kép: Dave J Hogan/Getty Images