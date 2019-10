Tóth Andi hajápolási trükkje: hetente egyszer mos hajat

Az énekesnő erre bátorít mindenki mást is.

Ahogy az lenni szokott, Tóth Andit több követője is megkérdezte Instagramon keresztül, hogy mitől olyan a haja, amilyen. Úgyhogy az énekesnő három sztoriban válaszolta meg a kérdést, a titok pedig nem egy szponzortermék volt, hanem egy egészen szokatlan taktika. Mint mondta, régen szalma volt a haja, de aztán elkezdett csak heti egyszer hajat mosni, most attól néz ki ilyen jól. Ezt tanácsolja mindenki másnak is, hogy inkább kösse fel a haját, ha nagyon zsíros pár nap után, de ne mossa túl gyakran. A videó egyébként vízszintes elrendezésű, az Insta-sztorik viszont függőlegesek, a kettő találkozásának az eredményeként pedig el kell döntenünk a fejünket oldalra ahhoz, hogy Tóth Andival tartani tudjuk a szemkontaktust a felvételt nézve.







