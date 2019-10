Bella Thorne új dolgokat tanított az általa rendezett pornófilm színésznőjének

Ugyan nem mobillal forgatták a filmet, de még így is új dolgokkal állt elő Thorne.

Bella Thorne pornófilmet rendezett Her & Him címmel, amiről már írtunk egyszer, sőt azt is elmeséltük nektek, hogy azonnal díjatt kapott a színész-rendező az alkotásért. Most a film színésznője, Abella Danger dicsérgette az újdonsült rendezőt.

Bella filmjében szerepelni elképesztő volt. Csomó dolgot tanultam tőle, nem a pornóról, mert abban jó vagyok. De sok dolgot, színészi szempontból. Nagyon jó volt valami komolyabbat csinálni, mert a pornófilmjeink általában tök viccesek és cseppet sem komolyak. Nagyon hozzáértő módon dirigált. Volt egy látásmódja, amit meg akart valósítani. És ő ezt tök komolyan gondolta, de érzéki módon. Egészen újfajta szintre hozott engem a színészkedésben, amiről soha nem hittem, hogy elérhetem. Nem kellett még pornóban színészkednem. Lenyűgözött a dolog. Remélem, több filmet is rendez még, mert van tehetsége ehhez

– fogalmazott a színésznő. Amúgy eredetileg karácsonyi horrort akart rendezni Thorne, ebből lett pornófilm.

