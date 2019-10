Béna képekkel, de édes üzenettel köszöntötte Palvin Barbarát a pasija

26 éves lett a modell.

Palvin Barbara és pasija együtt szerepel egy reklámban és nincs is náluk tökéletesebb látvány

A modell október 8-án ünnepli a születésnapját, idén a 26.-at, amiről a barátja, Dylan Sprouse nyilvánosan is megemlékezett. Palvin Barbara párja arról ír, hogy szerelme az élet minden nehézsége ellenére egyre kedvesebb és szeretnivalóbb lett az együtt töltött idő folyamán és csodálja azért, hogy az erős magyar személyiségének köszönhetően folyamatosan azért dolgozik, hogy azzá váljon, aki lenni akar.

A megható üzenet mellé pedig megosztott néhány fotót és videót is, amik ugyan nem a legjobban sikerültek, de Sprouse szerint Palvin mindegyiken csodálatos. Persze nem kizárt, hogy ez visszavágás is azért, amiért a modell is előnytelen fotóval köszöntette őt a nyáron.

Kiemelt kép: Instagram/@dylansprouse