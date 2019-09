Takeshi69 elrejtése nem lesz sikeres egy szakértő szerint

Elmondta, miért könnyebb az ismert gengsztereknek új életet kezdeni, mint a rappernek.

Eléggé úgy néz ki jelenleg, hogy a társait feldobó Takeshi69 részt vehet a tanúvédelmi programban, új személyazonosságot kapva, ugyanakkor az állam nem akarja fizetni az arctetoválásainak az eltávolítását, így rengeteg kérdés felmerül, hogyan fog ez menni.

A Genius megkereste Frank Ahearnt, a téma szakértőjét, és a How To Disappeart írta, hogy megkérdezze, szerinte sikeresen ki lehet-e vitelezni a rapper eltüntetését, hogy új életet kezdjen szabadlábon. Ahearn tanácsadóként szokott közreműködni olyan emberek elrejtésében, akik veszélyes szituációba kerülnek. Elmondta, hogy az eltüntetés a könnyű része az egésznek, az igazán nehéz rejtve maradni. Szerinte az még csak egy probléma, hogy el kell tüntetnie az arcáról a tetoválásait, viszont ellenben olyan gengszterekkel, akik bíróságon feldobtak másokat, őt az egész világ ismeri. Szóval elég, ha a buszon lefotózza valaki és felrakja Twitterre, hogy mások szerint is hasonlít-e ez a fickó Tekashi69-ra ezen és ezen a buszon, a megfelelő emberek pedig azonnal meg fogják találni. Ez a veszély pedig nem fenyegeti azokat, akik nem sztárként vesznek részt a tanúvédelmi programban, mert megfeledkeznek róluk. Viszont a hip-hop rajongók emlékezni fognak rá, pláne, hogy a fél hip-hop világ szemében most közellenség.

Snoop Dogg például rendszeresen posztol róla dühöseket.

