Justin Biebernek megint esküvője lesz, és most részleteket is lehet tudni

Van dátum meg fellépő is.

Justin Bieber egy évvel ezelőtt, 2018 őszén teljes titokban vette feleségül Hailey Baldwint, akit azóta Hailey Biebernek kell hívni. A lagzi akkor elmaradt, ezért azt most, egy évvel később pótolják be, a TMZ-nek hála pedig részleteket is tudunk az eseményről.

Például azt, hogy nem szombaton, hanem egy hétfői napon, szeptember 30-án tartják majd, valahol Dél-Karolinában. A dátumot és a helyszínt Bieberék képregényes esküvői meghívójáról tudjuk, azt ugyanis megszerezte a TMZ. Szintén ők írtak arról is, hogy az esküvőn Daniel Caesar lép majd fel, aki ugyanúgy kanadai, mint Bieber.

Eddig egyébként arról szóltak a pletykák, hogy Ed Sheeran lép majd fel az esküvőn, úgyhogy nyilván még semmi sem biztos. Még az is lehet, hogy esküvő sem lesz.

Kiemelt kép: Instagram/Justin Bieber