Így készül Will Smith a mai koncertjére

Már lázasan próbál!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Will Smith születésnapja alkalmából ingyenes koncertet ad majd DJ Jazzy Jeff társaságában a Bazilikánál, Gianni tegnapi fotója alapján pedig tegnap óta már felesége, Jada Pinkett Smith is a városban van már.

Új filmje, a Gemini Man miatt forgatott nálunk tavaly, aztán most a film promóciójaként ismét visszatért Budapestre. Instagramján pedig megosztott egy videót a koncert próbáiról. Íme, így készül a mai koncertjére, ami azok számára, akik nem férnek majd be a Bazilika elé, az Erzsébet téren követhető majd kivetítőn.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images, AFI