Meghan hercegné megtalálta a tökéletes lekoptató szöveget

Meghan hercegné és Harry herceg gyereke májusban született meg, a hercegné pedig most, négy hónapnyi szülési szabadság után tért vissza a munkába. A Vogue szerkesztése után most a divattervezéssel is megpróbálkozott, saját kapszulakollekciót hozott létre, szeptember 12-én pedig ennek a bemutatóján jelent meg személyesen is. Csakhogy aztán nagyon hamar le kellett lépnie, nyilván pont egy riporterrel való beszélgetés közepén, ezért azt mondta:

Not surprisingly really, on her first day back after maternity, that someone else needed Meghan’s attention when she was done at @SmartWorksHQ 👶 pic.twitter.com/geIH8Oesb3

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 12, 2019