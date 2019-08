Bezzeg Katalin és Vilmos fapados járaton utazott magángép helyett

Meghan Markle és Harry herceg nemrég azért került a figyelem középpontjába, mert – nagy környezetvédő tevékenységükkel ellentétben – privát repülőgéppel utaztak – nem is egyszer, hanem 11 nap alatt négyszer is. Most újra terítéken a téma, köszönhetően Katalinnak és Vilmosnak, akik kereskedelmi járatot választottak a skóciai Balmoral kastélyba tartó útjukra, méghozzá gyerekestül.

A pár a Flybe fapados légitársaság Norwichtól Aberdeenig közlekedő járatán ült, és sikerült észrevétlennek maradnia egészen addig, amíg le nem szállt a gép. Katalin és Vilmos a királynő éves családi összejövetelére érkezett a tagországba.

A hírek persze megint felborzolták a kedélyeket Meghan és Harry ellen, pedig érdemes hozzátenni, hogy Vilmos és Katalin is utazott már magángéppel, nem is egyszer. Gyakran látni viszont őket fapados járatokon is, és Meghan és Harry is utazott már így.

A hercegi pár egyébként sem nagyon tud olyat tenni, amiért ne kritizálnák őket, a magánrepülőzés miatt is több sztár vette már őket védelmébe, többek között Elton John, Ellen DeGeneres, Pink és Jameela Jamil is kinyilvánította a véleményét.