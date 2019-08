Amikor bulizol Ariana Grande koncertjén, és ott vereti melletted Harry Styles és Millie Bobby Brown

Londonban többekkel megesett ez.

Ariana Grande éppen Londonban koncertezett tegnap, de a rajongói egy részét nem az énekesnő hozta leginkább lázba. Több embernek is feltűnt ugyanis, hogy a koncerten ott táncol az egykori One Direction sztár, a jelenleg szólóban nyomuló Harry Styles. Amikor pedig nem táncolt, akkor éppen dumált a haverjával, aki történetesen Millie Bobby Brown, a Stranger Things volt. Styles egyébként éppen második lemezének első kislemezéhez forgatott klipet, amolyan pihenésként ugrott be Grande koncertjére, a rajongók pedig amint észrevettél, rögtön filmezni kezdték, többen pedig oda is mentek hozzájuk.

Kiemelt kép: Charley Gallay/Getty Images, Netflix