Összejöttek az Áll az alku játékosai és már közös gyereküket várják

A szerdai adás 18 éves játékosa hamarosan anya lesz.

A július 31-én adásba került Áll az alku epizód kiválasztott játékosa Hoffmann Rebeka volt, aki a felvétel idején még csak 18 éves volt és az érettségi előtt állt. Most azonban kiderült, hogy elég nagy fordulatot vett az élete.

Nem csak összejött a műsor egyik korábbi játékosával, Bencével, de máris közös gyereküket várják, akiről már azt is tudni lehet, hogy kislány. Rebeka már a forgatáson is tudta, hogy várandós, de a csütörtök reggeli Mokkában ennek már szemmel látható jelei is voltak.

A fiatalok elmondták, hogy nem tervezték a családalapítást, Rebeka a fogamzásgátló tabletta szedése mellett esett teherbe, úgyhogy Bence még emésztgeti, hogy hamarosan apuka lesz.



Kiemelt kép: tv2.hu