A Dianát és Károlyt 38 éve interjúztató újságíró már akkor is fura dolgokat látott a hercegnén

Egy 1981-es interjút elevenítettek fel a Daily Mailnél, melyen Diana hercegné meglehetősen furcsán viselkedett.

Angela Rippon brit újságíró nemrég a Daily Mailnek mesélt arról, hogy mikor 38 évvel ezelőtt, 1981 júniusában Diana hercegnét és Károly herceget az esküvőjük előtt egy nappal meginterjúvolta, már akkor is furcsa volt a hercegné testbeszéde.

Most újranézették vele a felvételt, és több dolgot elmesélt:

Kezdjük azzal, hogy mikor életre szóló boldogságot kívántam kettejüknek, Károly ránézett Dianára, aki ahelyett, hogy visszanézett volna, lehajtotta a fejét, és a földet bámulta. Ez akár egyfajta jele is volt annak, ami kettejük életében következett később

– fogalmaz az újságíró, azt is hozzátette, hogy ennyi év távlatából már akaratlanul is asszociálunk ezekre a dolgokra, de az biztos, hogy Károly akkor is nagyon nyugodt volt, ellenben Dianával, aki egyre mélyebben ücsörgött a székében. Szerinte ezt is meg lehet érteni:

Tedd oda bármelyik húszéves lányt a BBC kamerái elé, azt mondva, hogy ez egy hatalmas interjú lesz életed legfontosabb napja előtt, amit milliónyi ember fog majd látni. Valamint mögöttem is ott állt Michael Shay, a Királynő sajtótitkára, aki felügyelte, mit szabad mondani. Te is ideges lennél, nem?!

Rippon azt is elmondta, hogy kamerán kívül beszélgetett kicsit Dianával, ott felszabadultabb volt, mesélt az esküvői ruhapróbájáról is. Itt egyébként meg is lehet nézni a teljes beszélgetést, a végén a hercegnő furcsa testbeszédével együtt:

