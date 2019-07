Ábel Anita szerint jó energetikája van a Louis Vuitton pénztárcájának

Van a YouTube-on egy új celebinterjús sorozat, ebben most a ruhatárukat, pontosabban annak fontosabb darabjait mutatják be a hírességek, most épp Ábel Anita. A műsorvezető elmondta, hogy az esküvői ruháját például eltette, hátha a lánya majd szeretné azt felvenni a saját esküvőjére, de vannak enneél is fontosabb darabok a gardróbjában.

Például egy Louis Vuitton péntárca, aminek Ábel szerint jó az energetikája.

Méghozzá azért, mert belül narancssárga, ami szerinte egy nagyon jó energetikai szint.

Amikor van benne pénz, akkor úgy gondolom, hogy ez aktivizálja. Minden pénztárcámban van valami energetizáló dolog. A mostaniban is. Van benne például egy vastu yantra, ami egy nagyon erős szimbólum, sri ayntra, az a neve, ez egy energetizáló, az mindig ott van, van egy ötös kártya, amit egy jósnőtől kaptam, az is mindig benne van.

– mondta Ábel, aztán bejátszottak egy videót egy korábbi NőComment-adásból, amiben mindent kipakolt a pénztárcájából, így akkor kiderült, hogy a fentieken túl van még benne Szűz Mária-szobor, szerencsehozó kavics és Buddha szeme is.

De hogy senkiben ne merüljenek fel további kérdések, a videóból szerencsére az is kiderült, hogy Ábel Anita a Louis Vuitton pénztárcját csak külföldön szokta csak hordani, és egyébként a barátaitól kapta a 40. születésnapjára.

Kiemelt kép: YouTube