Ha late-night show-t vezetnék, minden héten Jake Gyllenhaalt hívnám vendégnek

Leonardo DiCaprio és Bradley Cooper mellett talán Jake Gyllenhaal az, aki ennek a színészgenerációnak az egyik legjobbja. A szerepekre való őrült felkészülés egy dolog, a Hollywoodba nagyon fiatalon belecsöppenés pedig egy másik. Gyllenhaal azóta az amerikai álomgyár egyik nagy kedvence lett, nem csoda, hogy a Marvel-univerzum is lecsapott rá – így pedig még több sansza van arra a televíziós műsorkészítőknek, hogy meghívják egy-egy late-night vagy talkshowba. Mutatjuk, miért ő az egyik legjobb vendég.

Van rá sansz, hogy most azt mondod magadban:

„Jake Gyllenhaal nem egy nagy színész, mit kell így magasztalni?”

nem egy nagy színész, mit kell így magasztalni?” „Jó volt az Éjjeli féregben, de nagyon nem ő következik Leonardo DiCaprio és Bradley Cooper után.”

és után.” „Sosem fogsz late-night show-t vezetni, semmi értelme az egész felvetésnek.”

Ha mindenki kihüledezte magát, leírom: Gyllenhaal színészi képességeit mindenki szubjektívan ítéli meg, gyaníthatóan DiCaprio és Cooper sincs ott mindenki toplistáján, és igen, nagy esély mutatkozik arra, hogy Jimmy Fallonnak nem tőlem kell féltenie az állását a jövőben. Mindenesetre ha a 37 éves színészt meghívják egy ilyen műsorba, az brutálisat pörög a YouTube-on, részint azért, mert szeretik őt az emberek, hiszen régóta ismerjük, a filmjeivel rá is szolgált a népszerűségre, részint pedig amiatt, mert jó a humora, és minden olyan ötletbe páros lábbal beleugrik, amit a műsorkészítők felvázolnak neki.

Az sem utolsó szempont a kedvelhetőségében, hogy élete mindenfajta botránytól mentes, és Hollywood valószínűleg legcukibb színésznőjével, Reese Witherspoonal is járt egy ideig.

Megmutatjuk a legemlékezetesebb jeleneteit, egy-két meredek is lesz közöttük.

Egy random kérdezz-felelek közben tolt egy Oscar-díjas Harrison Ford-utánzást

Ellen DeGeneres talkshow-jában van egy szegmens Égető Kérdések címmel. Ebben szegezték neki a kérdést, mi a kedvenc testrésze a nőkön, mire nagy nehezen elmagyarázta, hogy a tarkó, de onnan indult, hogy a kulcscsont környékén van. A kissé kínos magyarázkodás után megkérdezték, melyik színészt tudja jól utánozni, erre Harrison Ford volt a választ, majd következett egy zseniális utánzás Gyllenhaaltól, amit a Szökevény című filmre épített fel.

Abban ugyanis van egy jelenet, mikor kikérdezik Fordot a felesége gyilkosával kapcsolatban, nyilván őt vádolva, a sztori szerint pedig ezen nagyon felmérgesedik. Tényleg ijesztően hasonló, ahogy Gyllenhaal leutánozza, később DeGeneres aztán megmutatta ezt Fordnak, aki azt mondta:

Ez nagyon közel volt a tökéleteshez. Nekem hízelgő, mikor valaki engem utánoz.

Jótékonyságból traktorgumit emelgetett egy alapítványnak

2017-ben Gyllenhaal szerepelt a Bostoni erő című igaz történeten alapuló életrajzi filmben, ami a 2013-as bostoni maratonon készült robbantást és annak tragikus következményeit dolgozta fel. Jeff Baumannt formálta meg, aki a robbantás során mindkét lábát elveszítette. Őt is meghívták a műsorba, hogy kicsit jótékonykodjanak: Gyllenhaalnak ugyanis végig kellett csinálnia egy erőember-kihívást, amiben olajoshordót dobált, traktorkereket emelt, golfkocsit húzott arrébb, végül pedig súlyt emelt.

Ezt olyan jól megoldotta, hogy

a traktorgumit konkrétan fél kézzel lendítette át egyik oldaláról a másikra:

Seth Meyers műsorában FaceTime-on hívta fel Ryan Reynoldsot

Gyllenhaal és Ryan Reynolds elég nagy haverok, szívesen trollkodják is a másikat időnként. Seth Meyers late-night showjában járt a színész, és ott csörgette fel FaceTime-on Reynoldsot. A dolog sem elsőre, sem másodikra nem jött össze, harmadszorra viszont visszahívta őt Deadpool, miközben babakocsit tologatott. Gyllenhaal aztán megmutatta a közönségnek mindezt a telefonján, a hatalmas ováció hatására pedig fogta, eldobta a telefont, és lesétált a színpadról. Aztán persze visszaszaladt Reynoldsért, és az addigra már a backstage-ben ücsörgő Meyers műsorvezetői székét is elfoglalta.

Némi poénkodás után el is köszönt kollégájától:

Megdicsérte Conan O’Brient, mert helyesen tudta kiejteni a nevét

Valószínűleg te is tévedésben éltél, ha azt hitted, a „Dzsilönhól” a megfelelő kiejtés a színész svéd eredetű nevének. Tévedtél, merthogy a „Jílenhall” a megfelelő, ezt megerősítette Gyllenhaal egy zseniális mondattal:

Olyan tökéletesen, ahogy te mondod, a világon csak két helyen ejtik: Svédországban és az IKEA-ban.

Aztán Gyllenhaal még tovább tökéletesítette O’Brien kiejtését, merthogy egészen pontosan a „Jílenhejlö” visz mindent. Ilyen vendégre vágyik minden műsorvezető, főleg, hogy egyszer pusztán annyi időre ugrott be a műsorba, míg megmérték, hány centi magas pontosan. Besétált cipőben, majd levette azt, megmérték, és kiment.

Egy hatalmas Mi a fasz?!-szal reagált rá, hogy halálra ijesztették

Megint egy Ellen DeGeneres-pillanat, de annyira zseniális, hogy nem lehet kihagyni. A műsorvezető arról faggatta, milyen érzés, mikor gonoszabb, kissé rémisztőbb karaktereket kell eljátszania a vásznon. A színész aztán belemerült a sztorizgatásba arról, hogy érdekesek ezek a szerepek, ő egészen szeret is ilyen karaktereket megformálni, majd hirtelen előugrott a mellette lévő dobozból egy Annabelle-maszkos figura egy óriás sikoly kíséretében.

Gyllenhaal reakciója érthető volt:

Ó, édes istenem, mi a fasz?!

– kiáltott fel, aztán kikelt a székből, hogy megkeresse, hová ment a maszkos illető:

Egy mondattal túlugrotta poénban a róla készült mémeket

Conan O’Briennél derült ki, hogy van egy Twitter-oldal, ami „Jake csinál dolgokat” névre hallgat, és annyi a lényege, hogy néhány Gyllenhaalról készült fotó mellé marhaságokat írnak, sokszor totál más kontextusba helyezve így a fotót. Volt például egy kép, ahol a színész rácsodálkozik a hóesésre, azzal a felirattal, hogy „Jake-et teljesen megbabonázta a hóesés”.

Ezt úgy reagálta le Gyllenhaal, hogy nagyjából ötször nagyobbat ütött a mondat, mint az eredeti vicc:

Igazából az nem hó. Valaki egy csomó kokaint kiszórt az ablakból, szóval tulajdonképpen téged is megbabonázott volna.

Frodónak akarták, mert szőrös a lába, de az akcentusa mindent tönkretett

Jimmy Fallonnál jött szóba, hogy Gyllenhaalt akarták a Gyűrűk ura főszerepére, a műsorvezető először értetlenkedni kezdett, mégis melyik szerepre gondolt. Mire a színész:

Mire gondolsz, ember? Láttad már valaha a szőrös lábamat?

Majd elmondta, nem igazán értette, milyen jelenetet kellene csinálnia a meghallgatáson, mert csak elmagyarázták neki pár mondatban:

Mondták, hogy megtalálom a gyűrűt úgy, hogy felnyitom a ládát, beindul valami zene. Emlékszem, nem nagyon akartam csinálni ezt az egészet, mert semmit nem értettem. Odamentem, kinyitottam a dobozt, aztán megkérdeztem, jó-e így. Láttam, hogy Peter Jackson (a rendező – a szerk.) a kezébe temette az arcát. Nem tudok akcentussal beszélni, nekik pedig angol kellett volna. Azt mondta, én vagyok a legrosszabb színész, akit valaha látott. És hogy nem mondta nekem senki, hogy kéne ehhez akcentus? Mert akkor gyorsan váltsak ügynököt

– mesélte, és hozzátette, egy csomó klasszikus film főszerepére őt akarták, de szinte egyikre sem jött össze. Mire Fallon rávágta, bizonyosan ezért lettek klasszikusok.

Egy nagyon undorító rendőrös szitcomot is leforgatott Fallonnal

Ha van olyan, amit nem akartál látni a late-night show-k történetében, gyorsan meg is mutatjuk. Egy ’80-as évekbelinek álcázott rendőrös szitcomot forgattak le Fallon műsorába, aminek Point Pleasant Police Department lett a címe, ami nyilván nem sorozat, csak egy szkeccs, de legalább marha jól van megcsinálva. Vagyis a marha jótól azért messze van, inkább az undorító kategóriába sodródik át, tekintve, hogy Gyllenhaal és Fallon olyan P-betűs szavakat mondanak csak a vitájuk során, amik alkalmat adnak arra, hogy minden ételt, italt egymásra köpjenek.

Az egész attól nagyon jó, hogy egy idő után nem bírják röhögés nélkül folytatni. És bár igénytelen az egész, mégis jól szórakozik a közönség. Elég furcsa látni egyébként, hogy Gyllenhaal ilyenekbe is simán belemegy annak ellenére, hogy nagyon komoly színészként tartják számon. Ettől is imádják, persze.

Ugrókötelezés közben kicsit leoltotta a realityket

Megint Ellen DeGeneresnél jótékonykodott, ezúttal persze egy filmszerepe volt középpontban, a Mélyütés, aminek kapcsán úgy próbált pénzt gyűjteni egy általa választott alapítványnak, hogy közben ugrókötelezett. Merthogy a film brutális fizikai tréninget igényelt meg: öt hónapon keresztül edzett, napi kétszer is, aminek egy része ugrókötelezés volt.

Gyllenhaal egy szemüvegeket forgalmazó vállalatot akart támogatni, akik olyan nehéz sorsú embereknek gyártanak szemüvegeket, akik nem engedhetik meg maguknak az önerőből való vásárlást. Az ugrálás közben kapott egy kérdést, hogy mondjon egy reality show-t:

Hú, megfogtál! Várj, tudom: Igazi feleségek a városban! Bármelyik városban Amerikában. Bármelyik város, bárhol a világon

– szúrt oda az egyébként Beverly Hillsben és New Jersey-ben is forgatott szériának. A közönség jó nagy röhögéssel díjazta, majd a színész komoly technikával még csavart is az ugrálásán, teljesen lenyűgözve mindenkit.

Whitney Houston-dalt énekelt James Cordennél

Tényleg a legzseniálisabb pillanata volt eddig Gyllenhaalnak, mikor felbukkant James Corden showjában, és duettezett egyet a műsorvezetővel. A szkeccs mindössze annyiból állt, hogy Corden épp a Central Hall Westminsterről beszélt, amit Gyllenhaal Westminsternek mondott, majd elkezdett azon agyalni, miért gondolkodik ennyit a színészről.

Ezután mikrofont ragadt, és elkezdte énekelni Whitney Houston The Greatest Love of All című legendás slágerét, persze átdolgozva, aminek dalszövege The Greatest Gyllenhaal of All lett. A nagy éneklés felénél füstfelhőből előbukkant Gyllenhaal, és ő is dalra fakadt tenorokat megszégyenítő hangjával. Ijesztő, egyben fantasztikus late-night show-történeti pillanat.

Míg Corden olyanokat énekelt,

olyan kedves, kék szemei vannak, mosolyt és boldogságot hoz a világnak filmjeivel. Nem számít, hogy megy-e a tévében, én állandóan a Donnie Darkót ismétlem.

Addig Gyllenhaal arról dalolt, mindig is arra vágyott, hogy egyszer a Late Late Show teraszán állhasson, és ha egyszer úgy jön ki, a Carpool Karaoke-ban is szívesen szerepelne.

Abszolút 10/10 az egész:

Kiemelt kép: Gabriel Olsen/Getty Images