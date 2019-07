Katalin hercegné és Meghan hercegné együtt mennek Wimbledonba

A Kensington-palota hivatalos Twitter oldalán jelentette be, hogy Katalin hercegné és Meghan hercegné együtt érkeznek majd a wimbledoni teniszbajnokság szombati női egyes döntőjére.

Talán ezzel akarják elrendezni a pletykákat, amik folyamatosan arról számolnak be, hogy a két hercegné ki nem állja egymást. Pedig gyakran mutatkoznak együtt. Legutóbb Vilmos herceg és Harry herceg jótékonysági lovaspóló meccsén volt együtt a két család.

The Duchess of Cambridge, Patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, and The Duchess of Sussex will attend the Ladies’ Singles Final at The Championships, Wimbledon on Saturday 13th July. #Wimbledon pic.twitter.com/8N8qa36nM6

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019. július 12.