Star Wars ház és algacipő: 5+1 fura dolog, ami a Forbes Kanye West-cikkéből derül ki

A rapper a harmadik legtöbbet kereső celeb, ennek kapcsán a Forbes írt egy hosszú cikket róla. Elolvastuk, hogy neked már ne kelljen!

Kanye Westnek pár éve még 53 milliós tartozása volt és Twitteren kért nyilvánosan pénzt a Facebook fejétől, Mark Zuckerbergtől, kevés sikerrel, most pedig a Forbes idei listáján ő a harmadik legtöbbet kereső celeb, akit csak sógornője, Kendall Jenner, továbbá egykori nagy ellensége, Taylor Swift előz meg. Mindezt nagyrészt a Yeezy nevű márkájának köszönheti, főleg az általa tervezett cipőknek, amit a Nike-tól vitt pár éve az adidas-hoz, olyan szerződést aláírva velük, aminek értelmében az eladások teljes összegének 15%-a az ö zsebébe megy. Ez nem mindennapi dolog, ugyanis Michael Jordan csak 5%-ot kapott az Air Jordanből. Meg persze hála felesége, Kim Kardashian családjának a végtelen marketingerejéről, ami egészen biztosan nem ártott a márkának. A Forbes a listán betöltött helyezése révén egy profilcikket is írt róla, ami tele van West elhivatottságát és megszállottságát prózába öntő sorokkal, de akadnak azért érdekes részei is a cikknek, amiket most össze is foglalunk röviden, hogy megspóroljuk a kedves olvasó idejét, ha esetleg nem érdekli az, hogy mi sugárzik Kanye West tekintetéből, amikor kiszáll az autójából.

Kim Kardashian nyomozós sorozatokat néz, amikor Kanye West az ötleteit ecseteli neki

A cikk megjegyzi, hogy bár a Kim Kardashiannal kötött házassága igencsak gyümölcsöző volt számára, tekintve, hogy a Kardashianok óriási követőbázisa hatalmas marketingerőt képviselt, a Kardashianok meg rendre Yeezy cuccokban pózolnak, a kapcsolatuk koránt sem ilyen egyoldalú, ugyanis West gyakorlatilag felesége minden projektjében részt vesz kreatívként. Kardashian kikérte a véleményét mobiljátéka, a Kim Kardashian: Hollywood kapcsán is, sőt, különböző termékeknél West ha nem elégedett a logóval, akkor rajzol egy újat, vagy éppen újradizájnolja a csomagolást. Sőt, van egy esti bűnügyi sorozatos meetingjük is, amikor Kanye West bemutatja Kimnek az ötleteit, aki közben bűnügyi sorozatokat néz. Kardashian egyébként 26. az idei Forbes celeblistán, azt állítja, hogy mióta Westtel együtt van, azóta megtanulta, hogy sose kössön kompromisszumokat és mindent kontrolláljon.

Előtte az ellenkezője voltam. Rányomtam a nevem bármire.

Kanye azért kért pénzt Zuckerbergtől, mert egy ufó

Talán emlékeznek még sokan arra a pár évvel ezelőtti esetre, amikor Kanye a Twitterén nyilvánosan próbált kérni Mark Zuckerbergtől 1 milliárd dollárt arra, hogy jobbá tegye a világot. Szavaiból az jön le, hogy már maga is mélypontnak tekinti az esetet, ugyanakkor azzal vicceli el, hogy ő egy ufó.

Isten áldott gondviselése által most itt tartok azóta, hogy Mark Zuckerbergnek tweeteltem, hogy pénzt kérjek tőle. Az emberek nem értették, hogy miért tweeteltem Mark Zuckerbergnek. Én meg mondtam, hogy hé, úgy hallottam, hogy érdeklik a földönkívüliek.

Star Wars házakat akar építeni

A cikk egy pontján Kanye elviszi az újságírót, hogy megmutassa a prototípusát azoknak a hosszúkás, kupolás házaknak, amiken éppen dolgozik több másik emberrel együtt. Egyelőre befektetőket keresnek ugyan a projekthez még csak, de a tervek szerint olcsók lesznek, sőt, akár hajléktalanok is élhetnek bennük. Ugyanakkor a legérdekesebb az egészben, hogy West bevallása szerint a házakat Luke Skywalker gyerekkori háza inspirálta, vagyis a Star Wars-filmek adták az ötletet hozzá, ugyanis lenyűgözte őt a Tatooine bolygó a szériában. Bár képeket nem kapunk a prototípusról a cikkben, de emlékeztetőül álljon itt Luke Skywalker otthona:

Lábról lebomló algacipőket tervez

A cikk gyakorlatilag egy mondatot szán csak rá, pedig az egyik legérdekesebb rész a cikkben, hogy a Yeezy jövőbeni tervei közt szerepel egy cipő is, amit olyan algából készítenek majd, ami egy szemétlerakóban magától lebomlik idővel. De ha egy bizonyos típusú baktériumot fújunk rá folyékony formában, akkor azonnal le fog teljesen bomlani a tervek szerint. Környezetvédelmi szempontból nem rossz ötlet, de felvett egy csomó kérdést. Sajnos a cikk egyiket sem válaszolja meg, úgyhogy kénytelenek leszünk kivárni majd az algacipő megjelenését vagy bejelentését, ha és amennyiben sikerrel járnak.

Kanye West nem túl jó hasonlatokban

A cikk egy pontján a szerző leírja, hogy miközben éppen ránézésre ezer pár cipőt néztek, megkérdezte a rappertől, hogy pontosan hány darab van előttük, mire West picit zokon vette a kérdést, mondván, hogy a szeretetet nem tudod megszámolni. Majd a következő hasonlattal fejti ki bővebben a dolgot.

Ha nagymamád meglep egy tortával, úgy, hogy azt sem tudtad, hogy a városban van, akkor elkezded rögtön kérdezgetni a torta tésztájáról, meg arról, hogyan vonta be cukormázzal?

Nem igazán látjuk az konkrét kapcsolatot a tortás hasonlat és a kérdés között, hogy hány cipő van pontosan a szobában, amiben vannak, pláne, hogy a tortával ellentétben a szerző nem kapta meg azt a sok cipőt, csak megnézhette. Ugyanakkor Kanye ragaszkodik a hasonlathoz, mert akárcsak nagymamád a meglepetéstortát, ő is szeretetből csinálta az eladásra szánt drága cipőit, ezért kissé sértő megkérdezni, hogy hány darab cipőt látsz magad előtt, mert nem számolja.

Ezek azért készültek, hogy nem mérhető örömet szerezzenek. Szóval ha arra kérsz, hogy számszerűsítsem a dolgokat, az pont olyan, mintha a nagymamádat faggatnád a torta receptjéről.

A cikk tanulsága: A Yeezy sikere abban rejlik, hogy drága és ritka

A cikkből, ami Kanye West megérthetetlen zsenijéről próbál tanúbizonyságot adni, leginkább azt mutatja be, hogy a Yeezy sikere sokkal inkább az okos stratégián alapul, mint azon, hogy a rapper egy látnok. Ugyanis limitált mennyiséget gyártanak csak minden darabból, hogy ritkább legyen, ezáltal pedig értékesebb, és ezért horribilis összeget tudjanak elkérni egyért. A bája meg egyszerű, azt akarod hordani, amit Kylie Jenner és Kim Kardashian az Instáján? Vagy hatalmas Kanye West rajongó vagy, aki bármilyen ritkaságot beszerez tőle és van is rá pénzed? Akkor gyorsan csapj le a váratlanul piacra dobott újabb darabokra nagyon sok pénzért, lehetőleg minél gyorsabban, mert el fogják kapkodni. West szerint árt egy brandnek, ha minél szélesebb körben elérhető, az ő cuccai meg drágák, kevés készül belőle, éppen ezért megadják az exkluzivítás érzetét. Kvázi státusszimbólumok a cipői, még ha esetleg a viselője azért is vette pont meg, mert nagyon tetszett neki.

Kiemelt kép: Dia Dipasupil/FilmMagic