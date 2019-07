Gáspár Evelinnek senki nem ad munkát, ezért marad a celebkedésnél

Néhány hete volt, hogy Gáspár Evelin arról beszélt, milyen normális és tanult ember lett belőle annak ellenére, hogy egy ország szeme előtt, egy valóságshow-ban nőtt fel. Most azonban úgy tűnik, hogy ez az ismertség visszaüt, Győzike lánya ugyanis sehol nem talál munkát.

Szeptemberben meglett a sulim. Előtte is próbálkoztam már gyakornokként, akkor még volt sikerem, igaz, akkor is kellett az ismerősi kapcsolat, hogy benyomjanak. Aztán amikor önállósodni akartam és csak az önéletrajzommal bekerülni, akkor volt pár lyukra futás. Legutóbb az volt, mielőtt kimentem Ázsiába, hogy jelentkeztem egy újonnan nyíló delikáteszbe, ahová fel is vettek, szerződést írtunk, de aztán amikor hazaértem, azt mondták már betelt a pozíciós és nem értettem. Tényleg szerettem volna normális emberként elhelyezkedni, meg beintegrálódni, mint egy celeb