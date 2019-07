Csősz Boglárka: Folyamatosan folyt ki a pénz a zsebemből

Az Apám beájulna és a luxusfeleséges reality-ből ismert Csősz Boglárkának két kozmetikája is van Törökországban, ám ezeket jelenleg szünetelteti – erről június végén beszélt. Most a Borsnak azt nyilatkozta, hogy 24 munkatársától kellett megválnia.

Embertelen munkát fektettem a cégembe, hosszú éveket, álmatlan éjszakákat, és több ház árát. A gazdasági válságot követően a török líra értéktelenedik. Amikor ide jöttem, körülbelül két dollár volt egy líra, most van, hogy óránként változnak a termékek árai, de most több, mint hat dollár egy török líra. Próbáltuk menteni az üzletet, de egy anyagilag tarthatatlanná vált. Folyamatosan folyt ki a pénz a zsebemből, komolyan meg kellett gondolni, mire költünk. Bár a férjemnek számos nemzetközi projektje van, az állami megrendelések hiányát ő is megérezte, ahogy szinte mindenki az országban, hiszen már senki sem akar a helyi vállalkozásokba fektetni. Be kellett látni, hogy a gazdagabb rétegeknek is már a mindennapi megélhetésre kell figyelniük, nem arra, hogy luxuskozmentikumokat vesznek-e tőlem. Fájó szívvel, de több mint két tucat kollégámnak kellett felmondanom, sajnos az ő megélhetésük is veszélybe került. Sírtak, amikor kimondtam a végét, maguk is látták, hogy sokszor a terméket vagy a helységek bérleti díja akár a negyedével növekedett, képtelenek voltunk profitot termelni.