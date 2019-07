Akkorát trollkodott egy férfi az America’s Got Talentben, hogy tovább ment

A zsűri megadta magát, értékelte a kreatív viccet.

A tehetségkutatókban időről-időre felbukkannak emberek, akik csak viccből jelentkeznek, de többnyire inkább kínos a trollkodásuk, mint valóban vicces. Az America’s Got Talent válogatóján most viszont felbukkant minden idők legjobb tehetségkutatós trollja, aki egy karaoke produkcióval készült. A dal pedig, amit választott, az a Champs-től a Tequila, a dal, aminek a teljes dalszövege három darab szóból áll, és mind a három a cím: tequila. Ami viszont igazán eladja a produkciót, az a férfi faarca, amivel az egészet előadja, egy pillanatig sem kiesve a szerepéből. A karaoke produkciókat szívből gyűlölő Simon Cowellt is sikerült megtörnie, aki szintén arra szavazott, hogy menjen tovább.

