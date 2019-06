Tízet kérnél, ha Tom Holland szeretné neked adni ezeket a kölyök mentőkutyákat

A fiatal színész segített abban, hogy a mentőkutyusok jó helyre kerüljenek.

Tom Holland legutóbb Stephen Colbertnél járt, ahol mint írtuk, Jake Gyllenhaalról sztorizott egy marha vicceset, de emellett mást is csinált, amitől garantáltan az awww lesz az egyetlen szó, amit ki tudsz majd mondani.

Colberték ugyanis szerettek volna, ha néhány kölyök mentőkutya új gazdára talál,

így a műsorvezető és Holland együtt mutatták be a cukibbnál is cukibb négylábúakat. A dologban még egy csavar volt: vicces Marvel-neveket is adtak a kutyáknak, szóval tényleg érdemes megnézni a videót.

Kiemelt kép: YouTube