Lehet, hogy Irina Shayk egyedül van, de legalább dolgozik

Bár Bradley Cooper és Irina Shayk még mindig nem erősítette meg hivatalosan, hogy szakítottak – most már valószínűleg nem is fogják – a világ nagyrésze tényként kezeli, hogy a színész és a modell valóban szétmentek. Az élet viszont megy tovább egy szakítás után is, amit Shayk is tud, hisz már vissza is állt dolgozni, vagyis ismét kifutóra lépett.

Shaykot a napokban Firenzében lehetett látni a CR Runway X LuisaViaRoma bemutatóján.

Bradley Cooper egyelőre lapít, sajnos nem tudunk informácóval szolgálni, hogy ő mit csinált mostanában.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic