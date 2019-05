Nem értjük, mi menti meg Kylie Jennert a villantástól ebben a ruhában

Több kényes pontja is van a feltűnő mininek.

Menekülés az átlagosból

– írta fotója mellé Kylie Jenner, akinek nővére. Khloé Kardashian azt kommentelte:

Nem csalódtam benned.

Kylie Jenner egy neonnarancssárga ruhát választott egy átlagos hétfő esti randihoz, de hiába nézegetjük a képeit, nem értjük, hogy mi akadályozza meg abban a celebet, hogy villantson.

Az még a kisebbik baj, hogy az egyébként is rövid ruha alul, felül és középen is kivágott, de eléggé átlátszó is. Valami trükk azonban biztosan van benne, mert nem úgy tűnik, hogy Jenner viselne alsóneműt.

Kiemelt kép: Instagram/@kyliejenner