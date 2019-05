A modell meztelen képet posztolt, de többet mutatott meg annál, mint akart

Hupsz.

A ma már modellkedésből élő korábbi rögbijátékos, Nick Youngquest az Instagram-oldalára töltött fel egy képet, amelyen Portugália tengerpartján anyaszült meztelenül látható, nemi szervét csak egy portugál zászlót ábrázoló emojival takarta ki.

Egy valamiről azonban megfeledkezett, amit viszont a 90 ezer követője közül többek is észrevettek. Mutatjuk, még mielőtt lelőnénk a poént:

Megtalálták? Igen, a zászló alatti árnyék megmutatja, mi is maradt le az emoji használatával a fotóról.

A Calvin Kleinnak is dolgozó (igazán adhattak volna neki egy alsót), és a Paco Rabanne egyik parfümjének arcaként is foglalkoztatott Youngquest figyelmét többen is felhívták a „hibára”, mások szerint viszont csak hülyéskedés, és az árnyék is csak oda lett montírozva. Vajon kinek van igaza?