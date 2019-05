Kiss Ramóna magára tetováltatná a fia lábnyomát

A színésznő rajong a kisfiáért és azokért az ajándékokért is, amik hozzá köthetőek. Kiss Ramóna a babája talplenyomatáról készült medálját mutatta meg követőinek és azt is megpedzegette, hogy talán magára is tetováltatja a formát, annyira tetszik neki az ötlet.

Noé Baba pár hetes volt amikor levették a tappancslenyomatát (természetesen teljesen fájdalommentesen) és 1-2 hét múlva már kész is volt ez a medál az Ő kis lábikójával. Imádom. Jaaaaaa és mivel megkaptam a kicsinyített verziót digitalizálva, elgondolkodtam egy új tetováláson

– írta Kiss Ramóna.

Kiemelt kép: Instagram/@ramona_kiss