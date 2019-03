Amanda Bynes újra orvosi felügyeletre szorul

A TMZ megtudta, hogy Amanda Bynes januárban újra bevonult egy rehabilitációs központban, ahol újra kezelést kap. Az oka egyszerre a mentális egészsége és a visszaesése, függőségre szakosodott szakemberek is kezelik ugyanis. Bynes még novemberben jelentette be, hogy visszatér a rivaldafénybe és újra színészkedni fog, a Paper magazinban címlapon is szerepelt.

Akkor arról beszélt, hogy már négy éve tiszta. Most viszont állítólag pont a stressz az okozója újabb összeomlásának, ami a meghallgatásokra járás és a folyamatos figyelem visszatérése okozott. Nem tudta kezelni, hogy újra a rivaldafényben van és fotósok követik. Bynes-t egyébként évekkel ezelőtt bipoláris személyiségzavarral diagnosztizálták.

