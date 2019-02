Rékasi Károly egy parkolóház bejárata előtt kérte meg Pikali Gerda kezét

Ahogyan arról tavaly mi is beszámoltunk, Rékasi Károly megkérte Pikali Gerda kezét, akivel úgy jöttek össze, hogy ugyanannál a színháznál dolgoztak.

Rékasi most otthagyja a József Attila Színházat, de leendő feleségével az egyik közös darabjukat megturnéztatják, így továbbra is dolgozni fognak együtt. A Story Magazinnak most elmesélte a lánykérés részleteit is, ami egy parkoló előtt történt.

Tavaly nyáron Sorrentóban, egy parkolóház bejárata előtt, a nagy kék P betűs tábla alatt kérdeztem meg tőle, hogy nem emeljük-e magasabb szintre a kapcsolatunkat. A parkoló számomra ugyanis azt jelenti, nyugodj meg, állj meg, nem kell sehova menned, jó helyen vagy.

Nem vitatnánk el a parkolóházak erős, romantikus szimbolikáját természetesen, de azért mégis furcsáljuk a dolgot valószínűleg a kedves olvasókkal együtt, hogy Olaszországban pont ott volt az ideális hely, Rékasi ugyanakkor elmondta, hogy tőle karakteridegen lett volna, ha valami klasszikus értelemben vett romantikus helyen történt volna.

Választhattam volna valami romantikus tengerparti sétányt is, de az nem én lettem volna. Szoktam is mondani, aki a közelembe sodródik, az semmi jóra ne számítson.

A színész egyébként egyre jobb formában van, jelenleg arra készül és edz, hogy végig tudjon csinálni egy 23 kilométeres távot futva, 100-at biciklizve, és 4-et úszva. Elmondta, hogy bármekkora őrültség is talán ez, ő akkor fogja igazán jól érezni magát, ha végig tudja majd ezt csinálni.

Kiemelt kép: RTL Klub