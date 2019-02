Aleska tényleg kékre festette a kutyáját?

Mikor volt már, amikor azt találgattuk, hogy a neten terjedő ruha színe fehér-arany vagy kék-fekete?

Két részre szakadt a világ: milyen színű ez a ruha? Az internetezőket borzasztó fontos kérdés foglalkoztatja: egy esküvői viselet színkombinációja.

Most itt az újabb optikai csalódás, ezúttal azt kell eldönteni, hogy Aleska kutyája milyen színű. A légtornáysz által posztolt képen az eb egyértelműen kéknek látszik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sáfrány Emese (@aleska_safrany_emese) által megosztott bejegyzés, Febr 28., 2019, időpont: 4:21 (PST időzóna szerint)

Ám az InstaStoryban található felvételen úgy tűnik, hogy Lana bundája szürke.



Akkor most csak a szemünk csap be minket, vagy a fotó később készült a videónál és Aleska tényleg befestette a kedvencét? Utóbbira is láttunk már példát. Labancz Lilla rendszeresen rózsaszínre festeti a kutyáját.

Kiemelt kép: Instagram/@aleska_safrany_emese