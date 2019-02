Bevallotta, hogy más nőt is szeret mellettem

A barátommal két éve vagyunk együtt, most költöztünk össze. Ő 27 éves, én 26. A problémám az, hogy előttem volt egy komoly kapcsolata, öt évig voltak együtt, együtt is éltek, gyereket, házasságot tervezett azzal a nővel. Az exe azonban külföldre ment tanulni, nyert egy ösztöndíjat, és a kapcsolatuknak lassan vége lett. A gondom az, hogy a napokban elmondta nekem, hogy úgy érzi, még mindig szerelmes az exébe, de engem is nagyon szeret és nem akar elveszíteni, viszont nem tudja elengedni az exét. Kiderült, hogy hónapokkal ezelőtt, karácsonykor felbukkant az exe, csetelni kezdtek, majd találkoztak is pár órára. Állítólag nem történt semmi, egy kávézóban találkoztak, és azért nem akarta nekem elmondani, mert nem akarta, hogy balhézzunk. Ő nem szeretné, ha szakítanánk emiatt, én megcsalva érzem magam, és fogalmam sincs, mennyire hihetek neki, hogy tényleg velem akar élni és szeretne megszabadulni az exe iránt érzett szerelemtől. Mit tegyek, szakítsak vagy maradjak?