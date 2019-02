Wolfgang Puck séfnek az idei lesz a huszonötödik Oscar-gálája, amin a díjátadón résztvevő hírességek étkeztetéséért felel. A jeles alkalomból Ellen DeGeneres műsorában mutatta be tudományát a műsorvezetőnek és Diane Keaton Oscar-díjas színésznőnek. A szegmens alatt az is kiderült, hogy mire lehet számítani majd az átadón. Lesz Oscar-szobor formájú édesség és vegán pavlova is, többek között.

