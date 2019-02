21 Savage: Harc nélkül nem hagyom itt Atlantát

Miután a bevándorlási ügyekre szakosodott ICE elnevezésű amerikai szervezet megvádolta 21 Savage rappert, hogy évek óta illegálisan tartózkodik az USA-ban, nagyot fordult a világ a 26 éves előadó körül. Előbb bevitték a börtönbe, majd kollégái sorra elkezdtek kiállni 21 Savage mellett, jelenleg pedig már kikerült a rácsok mögül.

Nagy valószínűséggel ki fogják toloncolni Amerikából a brit állampolgár rappert, ő maga így nyilatkozott a New York Timesnak:

Feltételezések szerint 21 Savege ellen azért indult lejáratókampány, mert erőteljesen bírálta Donald Trump bevándorláspolitikáját, ezért az egyre népszerűbb rappert gyorsan el is távolították az útból:

A jogsit sem tettem le soha, mint ahogy normális emberek szokták a megfelelő korban. Munkát se kaptam. Ez elképzelhetetlennek tűnt. Egyszerűen eljött a pillanat, amikor megtanultam enélkül élni (az állampolgárság nélkül — a szerk.). Még mindig nincs meg, 26 éves vagyok és gazdag. Tudok enélkül is létezni. Ez az egész rémálom. Mindig is ki akartam ezt javítani, de ez akkor sem egyszerű, ha tele vagy pénzzel. Az én helyzetem azért is fontos, mert a színes bőrű amerikaiakat is képviselem, illetve a bevándorlókat is. Abba kell belegondolni, milyen lehet azoknak, akik nem 21 Savage-ként élik meg ezt az egészet, de mégis ugyanabban a helyzetben sínylődnek, mint én