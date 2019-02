Tekashi69 elkerüli a börtönt tanúvédelmi programmal

Elérhetővé vált Tekashi69 ügyéről egy vádalkuról szóló irat, ami alapján a rapper úgy tűnik, mégis megmenekül a börtöntől. Vállalta a teljes együttműködést az ügyészséggel, továbbá bűnösnek vallotta magát a 9 vádpontból 4-ben, így elismerte a Nine Trey Gangsta Bloods banda tagjaként részt vett szervezetbűnözésben, fegyveres bűncselekményekben, továbbá drogcsempészetben. Ezen túl elsimerte azt is, hogy támadást rendelt el Chief Keef rapper ellen, ami egy TMZ által létrehozott videóból derült ki.

Mindezek ellenére elkerüli a börtönt, cserébe segíti a nyomozást információkkal a bűnbadája ellen, cserébe védelmet is kap és részt vesz a tanúvédelmi programban, új személyazonosságot kapva. Ugyanakkor a szivárványszínű hajával és a teletetovált arcával kérdés, hogyan lesznek képesek elrejteni a Holdról is látszó rappert? Ezt egy Twitter-felhasználó így kommentálta:

it’ll be sad if we never get to see how the witness protection agency pulls this one off https://t.co/M6OgAOeizQ

— frank furtschool (@osamabishounen) February 17, 2019