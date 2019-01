Így nézett ki Kárpáti Rebeka tinédzserként

Kárpáti Rebeka is beszállt a tíz évvel korábbi és mostani képeket egymás mellé rakós 10 éves kihívásba. Egy sok híres embernél kevésbé érdekes, mert mondjuk 10 éve már rivaldafényben voltak és a változás se annyira látványos, vagy ha az is, gyakorlatilag végigkövettük előbbi okok miatt. A műsorvezetőnél ez azért érdekes, hisz 10 éve pusztán 14 éves volt csak, és bár több képet megosztott, és maga is elárulja, hogy lehet 1-2 év eltérés, ugyanis nem emlékszik annyira pontosan, mikor is készültek, viszont legalább láthatjuk az Avril Lavigne korszakát.

Kiemelt kép: Instagram