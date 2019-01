Emma Roberts rákattant az ijesztő babákra

Kevésbé ismert tény Emma Roberts színésznőről, aki Eric Roberts lánya és Julia Roberts unokahúga, hogy van egy furcsa obszessziója a furcsa külsejű babák iránt. Kivéve, ha valaki követi az Instagram-accountját, mert akkor időről-időre felbukkan valamilyen ijesztő babáról egy-egy fotó.

Sőt, Twitterén időnként keres is bizonyos modelleket, ha esetleg nem találja sehol, a rajongói segítségét kérve.

Who knows a place to get Blythe Dolls on the internet? Having an oddly difficult time finding….

— Emma Roberts (@RobertsEmma) January 30, 2015