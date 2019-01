Egy éves lett Kim Kardashian és Kanye West legfiatalabb gyereke, Chicago West, akinek lesznek nehéz napjai az iskolában majd a neve miatt. Nagynénjétől, Kourtney Kardashiantól pedig kapott egy láthatósági mellény színű gyerekautót.

Mi az érdekes benne? Hogy az autó konkrét mása Kim Kardashian autójának, ami pont így néz ki, csak az nem egy gyerekautó.

