Instenes Bence félt, hogy nem ér haza a gyereke születésére

Istenes Bence élete legdurvább évén van túl. Harom műsort is vezetett, abból egyet Németországban, amivel ő lett az első ember, aki két országban és két nyelven is vezetett X-Faktort. A Fókusznak mesélt erről, elmondta, hogy mostanra letelepedtek Németországban és ott a bázisuk, minden hónapban csak néhány napot utaznak Magyarországra. Előtte szinte végig gyakorlatilag bőröndben élt. Tavalyi évét jól jellemzi, hogy a Survivor 50 napos forgatásáról éppen csak megérkezett és rögtön indulnia kellett vissza Németországba, alig volt ideje időt tölteni a családjával, amíg még itthon éltek. Folyamatosan tartott attól, hogy gyereke előbb megszületik, minthogy visszaérne, végül második gyereke megvárta, beszélt arról is, hogy két gyereket nevelni tízszer nehezebb, mint egyet. Elmondta azt is, hogy 10 éve pont így képzelte el magát, és a jövőben szeretne könnyedebb és viccesebb műsorokat vezetni.

Kiemelt kép: RTL Klub