Kulka János újabb színpadi szerepet vállalt el

Sokáig tartott a felépülés Kulka János közel három évvel ezelőtti sztrókjából és a színész bevallása szerint, már sosem lesz a régi. Sokan hitték ezért azt 2018 tavaszán, hogy Kulka visszavonul, amikor nem hosszabított szerződést a Katona József Színházzal. Ennek ellenére a színész nem tud lemondani szakmájáról, így a nézőknek sem kell lemondaniuk róla.

Kulka már több kisebb szerepet is elvállalt az elmúlt időszakban. Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjében egy szöveg nélküli szerepben láthattuk, illetve a TV2 Bogaras szülők című sorozatában is feltűnt. Emellet a színházban is találkoznak vele a rajongók.

Január végén a Dollár Papa Gyermekei társulat Árvácska című darabjában szerepel majd, most pedig kiderült, hogy márciusban is készül egy bemutatóra. A Trojka Színházi Társulás Cseresznyéskert-feldolgozásában kapta meg Firsz, az öreg inas szerepét – írja a Blikk.

Kiemelt kép: MTI/Kallos Bea