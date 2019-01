A Való Világ kilencedik szériájának játékosai mindig újabb és újabb hétköznapi dologgal lepnek be, amire egyszerűen nem képesek. Most például Adri evett meg egy banánt, de kábé úgy, mintha most találkozna először a gyümölccsel. Vagy mintha a vadonban nevelték volna fel állatok és most először találkozna a banánnal. Gyakorlatilag rágcsálja és szopkodja olyan természetellenesen fogva, hogy nincsenek rá szavak.

Kiemelt kép: RTL Klub