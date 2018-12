Dér Heni: A mamám nélkül, de nála töltjük a karácsonyt

Érdekel, miként ünnepelnek a celebek karácsonykor? Idén az ünnepek alatt karácsonyi interjúsorozatunkban sztárok mesélnek arról, mik a legkedvesebb karácsonyi emlékeik gyerekkorukból, és hogyan ünnepelnek most. Dér Henit is megkérdeztük.

Dér Heni legkedvesebb karácsonyi sztorija egy ex-szerelméhez kötődik, aki pont karácsonykor kérte meg a kezét.

Nagyon szép és megható emlék. Nekem a karácsony különösen fontos, hiszen ilyenkor tud együtt lenni a család, mert mindenki máshol él

– mondta Dér a 24.hu-nak.

Az énekesnő eddigi kedvenc ajándékát a szüleinek adta: egy speciális ágymatracot kaptak, amit azóta is imádnak. Dér annak is örült, hogy olyan meglepetést szerzett be, ami hosszú távon is hasznos. A kapott ajándékok közül a favoritot a húgától kapta, aki készített róla egy képmontázst életük legviccesebb és legmeghatóbb pillanatairól.

A húgom a mestere a kézzel készített személyes ajándékoknak, már amikor megkaptam folytak a könnyeim.

Gyerekként, és jellemzően most is a karácsony úgy néz ki Déréknél, hogy december 24-én a testvérével feldíszítik a fát, édesanyjuk főz, édesapjuk pedig az italról gondoskodik. A díszítés néha 6-7 órán tart, tudtuk meg, de a végére garantáltan jó a hangulat. Az ajándékozást mindig a legkisebbel kezdik és mindenki megvárja, amíg a másik kibontja, akt kapott, utána pedig leülnek vacsorázni. Másnap elmennek a szentmisére és onnantól már a nagyobb családdal ünnepelnek.

Dér nagymamája áprilisban meghalt, így az idei program annyiban változik, hogy édesanyjától azt kérte: a nagyi konyhájában egyék meg 25-én az ebédet, mintha még ő is velük lenne.

Kiemelt kép: Dér Heni