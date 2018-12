Miley Cyrus a villantás határán táncolt végig élő adásban

Miley Cyrus a Saturday Night Live tegnapi adásában lépett fel Mark Ronsonnal zenei vendégként, két számot is előadva, az énekesnő pedig gondoskodott az izgalomról az élőben sugárzott műsor vágói számára, ugyanis mindkét számhoz erősen villantós ruhát viselt. A műsorban a zenei vendég kétszer lép fel, egyszer a műsor közepén, egyszer pedig a végén, az elsőnek új dalát, a Nothing Breaks Like a Heartot adta elő egy csillogós, összegombolhatatlan dzsekivel, ami alá nem vitt semmit, így valószínűleg folyhatott a verejték a vágószobában dolgozók homlokáról, nehogy élő adásban villantson mellbimbót az énekesnő.

A műsor zárásaként pedig egy John Lennon feldolgozást adtak elő, kiegészülve Lennon fiával, Sean Lennonnal, aki kiköpött apja. Itt már egy fokkal biztonságosabb volt a ruhája, mert legalább összeért, de itt sem ülhettek teljesen nyugodtan a szerkesztők, tartva egy esetleges, vaskos büntetéstől, ha villantás történik a családbarát műsorban, akkora volt a kivágása.

A második fellépés érdekessége, hogy ilyenkor mindig a műsort vezető sztárvendég szokta felkonferálni mindkét fellépést, aki most éppen Matt Damon volt, de úgy tűnik, vagy ők, vagy a műsor stábja átengedte ezt a lehetőséget Pete Davidsonnak, akiért a fél celebvilág aggódott tegnap, miután arról posztolt, hogy küzd az öngyilkos hajlamaival, majd törölte a profilját.

Kiemelt kép: YouTube