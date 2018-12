VV9: A pokol a furulyázni tanuló villalakók

Váratlan dolog történt tegnap, ugyanis a Való Világ 9 szerkesztői sikeresen megcáfolták, vagy legalább is kijavították Jean-Paul Sartre-t, a francia írót, kritikus, és filozófust, a XX. század egyik meghatározó alakját. Sartre sokat idézett, legendássá vált aforizmája úgy szól, hogy “a pokol az a másik ember”. De a szerkesztők beküldtek egy zenetanárt, hogy tanítsa meg őket furulyázni, és kiderült, hogy a pokol nem a másik ember, hanem a furulyázni tanuló másik ember. Gyakorlatilag vallatni lehetne a lenti felvétellel. Ezt felismerve, a szerkesztők a videó felénél ki is cserélték az eredeti hangot, mert azért ők sem szörnyetegek. Persze az se kizárt, hogy a beküldött ember nem is furulyatanár, csak meg akarták dolgozni a játékosok idegeit.

Kiemelt kép: RTL Klub